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وصول أسرى فلسطينيين إلى رام الله (فيديو)

01:22 م السبت 08 فبراير 2025

أسرى فلسطينيين

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وكالات

وصلت قبل قليل، الحافلة التي تقل أسرى فلسطينيين إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال ضمن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأظهر مقطع مصور أول حافلة تقل أسرى فلسطينيين تغادر سجن عوفر غربي مدينة رام الله باتجاه بلدة بيتونيا.

وأفرجت إسرائيل عن 183 معتقلًا فلسطينيًا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

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أسرى فلسطينيين فلسطين الضفة الغربية
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