وصول أسرى فلسطينيين إلى رام الله (فيديو)

وكالات

وصلت قبل قليل، الحافلة التي تقل أسرى فلسطينيين إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال ضمن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

لحظة خروج حافلة الأسرى المحررين من سجن "عوفر" باتجاه مدينة رام الله. pic.twitter.com/hzU5ucCBnG — ammuri fikri (@FikriAmmuri) February 8, 2025

وأظهر مقطع مصور أول حافلة تقل أسرى فلسطينيين تغادر سجن عوفر غربي مدينة رام الله باتجاه بلدة بيتونيا.

وأفرجت إسرائيل عن 183 معتقلًا فلسطينيًا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.