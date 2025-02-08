ميقاتي يطالب أمريكا بإتمام الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية

بيروت- (د ب أ)

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم السبت، مطالبة أمريكا بإتمام انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الجاري.

واستقبل ميقاتي، اليوم، نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورجان اورتاجوس في بيروت، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون والوفد المرافق، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ودعا ميقاتي ، خلال الاجتماع، إلى "وقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الأزرق".

وشدد ميقاتي "على أن الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص".

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب الاتفاق حتى 18 من الشهر الجاري.