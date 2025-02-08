إعلان

ميقاتي يطالب أمريكا بإتمام الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية

12:47 م السبت 08 فبراير 2025

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (د ب أ)

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم السبت، مطالبة أمريكا بإتمام انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الجاري.

واستقبل ميقاتي، اليوم، نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورجان اورتاجوس في بيروت، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون والوفد المرافق، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ودعا ميقاتي ، خلال الاجتماع، إلى "وقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الأزرق".

وشدد ميقاتي "على أن الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص".

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب الاتفاق حتى 18 من الشهر الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ميقاتي أمريكا مورجان اورتاجوس الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وصول أسرى فلسطينيين إلى رام الله (فيديو)

إعلان

إعلان