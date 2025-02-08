تفاصيل جديدة تُكشف لأول مرة عن عملية اغتيال حسن نصر الله

وكالات



كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، التفاصيل الكاملة ، وخفايا عمليات الاغتيال التي نفذتها تل أبيب ضد حسن نصرالله.، الأمين العام لحزب الله اللبناني



وخلال حديث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق للقناة 12 العبرية، إن عملية اغتيال نصرالله كانت مقررة يوم الجمعة، كاشفا أن "نصر الله كان في الموقع المستهدف منذ أيام، وكان هناك قلق من مغادرته في أي لحظة".



وأضاف وزير الدفاع السابق، أنه "يوم الأحد الذي سبقه، وصل رئيس الأركان، وقائد سلاح الجو وآخرون، وقدموا لي خطة تنفيذ العملية، موقعة وكل التفاصيل ذات الصلة، سألتهم ما نسبة نجاح العملية؟ فكان الجواب: 90%. فسألتهم: كم طنًا من المتفجرات ستلقون عليه؟ قالوا: 40 طنا. فقلت لهم: اذهبوا إلى الخيار البديل 80 طنًا، ضاعفوا كمية المتفجرات حتى نصل إلى 99% نسبة نجاح".



وقبل يومين من العملية، عقد اجتماع الكابينت، إذ عرض عرض رئيس الأركان طريقة تنفيذ الاغتيال، وعندما طلبت عرض العملية للتصويت، أوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاجتماع فجأة، وقال لسنا مستعدين لاتخاذ قرار الآن، سأعود من الولايات المتحدة يوم الأحد، وسنتخذ القرار عندها"، حسب ما أفاد به جالانت.



وفي صباح يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي، يوم تنفيذ عملية الاغتيال، قال جالانت "جلست مع رئيس الأركان، وقررنا أن يكون الموعد النهائي للتنفيذ هو الساعة السادسة مساء، عندها اتصلنا سويا برئيس الوزراء، فأعطى الموافقة، لكنه طلب تأجيل التنفيذ إلى السادسة والنصف، لأنه سيكون على منصة الأمم المتحدة. في النهاية، توصلنا إلى تسوية على الساعة السادسة وعشرين دقيقة. وعندها تم إطلاق 84 قنبلة، كل واحدة بوزن طن، على جميع المواقع المحددة، وبهذا تم اغتيال نصرالله".





