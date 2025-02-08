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أول تعليق من مكتب نتنياهو على مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين بغزة

12:32 م السبت 08 فبراير 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات
قال مكتب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "المشهد الفظيع لظهور الأسرى الإسرائيليين في غزة لن يمر مرور الكرام".

وأضاف مكتب نتنياهو، اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة باستعادة جميع الأسرى.
وأكدت إسرائيل اليوم السبت، استلامها 3 أسرى أطلقت حركة حماس سراحهم فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وسلمت عناصر القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، 3 أسرى إسرائيليين، للصليب الأحمر، اليوم السبت، بمدينة دير البلح بقطاع غزة، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس - إسرائيل.

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