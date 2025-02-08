قوات الاحتلال تنسحب من بلدة فلسطينية شمال الضفة

رام الله- (د ب أ)

انسحبت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، من بلدة طمون جنوب شرق طوباس بشمال الضفة الغربية بعد سبعة أيام من الاقتحام والحصار المشدد.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة قوله إن "قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل البلدة ومحيطها، حيث بدأ المواطنون بالخروج وتفقد البلدة وممتلكاتهم".

وأضاف أن "المواطنين الذين أجبروا على النزوح من منازلهم في بداية الاقتحام، عادوا إلى منازلهم"، مشيرا إلى أن "حالة تدمير كبيرة خلفها جيش الاحتلال في ممتلكات المواطنين ومنازلهم التي كان يتخذها ثكنات عسكرية".

وأوضح أن الصورة الأولية عن حجم التدمير تكشفت في البنية التحتية، جراء تجريف الشوارع وتقطيع خطوط المياه.

ووفق الوكالة، "لاتزال قوات الاحتلال تواصل اقتحامها وحصارها لمخيم الفارعة، حيث أجبرت أكثر من 10 عائلات منذ صباح اليوم على النزوح من منازلهم قسرا، كما تنتشر قوات المشاة والقناصة بكثافة داخل المخيم مع مواصلة عمليات المداهمة وتدمير الممتلكات".





