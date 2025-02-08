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لحظة تسليم القسام لـ3 أسرى إسرائيليين بغزة (فيديو)

11:50 ص السبت 08 فبراير 2025

لحظة تسليم القسام لـ3 أسرى إسرائيليين بغزة

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وكالات

سلمت كتائب القسام 3 أسرى إسرائيليين، اليوم السبت، للصليب الأحمر الدولي وأفرجت عنهم ضمن صفقة طوفان الأحرار.

ووجه أسير إسرائيلي أفرجت عنه كتائب القسام الذراع العسكري لحماس، الشكر للقسام، إذ قال: شكرًا لكتائب القسام التي حافظت علينا لمدة سنة و4 أشهر، أريد أن تستمر المفاوضات وأن تنتهي الحرب، أنا أدعو للمفاوضات وليس لـ"الضغط العسكري".

فيما قال أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم، اليوم السبت، إنه يجب على عائلات الأسرى مواصلة جهودها لإتمام الصفقة.

وطالب خلال حديثه على منصة تسليم الأسرى بدير البلح وسط قطاع غزة، الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية.

ودعا إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، معربًا عن أمله في استمرار المفاوضات وانتهاء الحرب.

وسلمت كتائب القســام الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين هم إيلي شرعابي وأور ليفي وأوهاد بن عمي.

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