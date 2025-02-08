القسام تبدأ مراسم تسليم 3 أسرى إسرائيليين في دير البلح بغزة

وكالات

بدأت كتائب القسام مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووصلت سيارات الصليب الأحمر إلى دير البلح وسط قطاع غزة لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من كتائب القسام ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسيجري اليوم تبادل ثلاث أسرى إسرائيليين وعشرات المعتقلين الفلسطينيين بين حماس وإسرائيل، ضمن اتفاق وقف النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الماضي.

وكانت حماس قد سلمت إسرائيل الجمعة أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم وهم، إيلي شرابي وأوهاد بن عامي وأور ليفي، مقابل الإفراج عن 183 معتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وكانت عمليات تبادل الأسرى والسجناء السابقة قد تمت في غزة وسط حشود كبيرة، في عملية متعددة المراحل، قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في القطاع.