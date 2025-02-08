تايبيه تحتج على بيان من الصين وبروناي يؤكد أن تايوان جزء من الأراضي الصينية

تايبيه- (د ب أ)

أدانت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية بيانا مشتركا، أصدرته الصين وبروناي ، يؤكد أن تايوان جزء من الأراضي الصينية.

وفي بيان صحفي صدر اليوم السبت، قالت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية إنها "تدين بشدة" ادعاءات الحكومتين بأن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين" ورفضت أي تصريحات من شأنها أن تقوض سيادة تايوان، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية في البيان أن جمهورية الصين(الاسم الرسمي لتايوان) هي دولة مستقلة ذات سيادة وليست تابعة لجمهورية الصين الشعبية.

وأضافت الوزارة أن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم تايوان مطلقا، مضيفة أن تايوان لن تستسلم "للضغوط الدبلوماسية" التي تمارسها بكين.

جاءت تصريحات وزارة الشؤون الخارجية التايوانية، بعد يومين من زيارة رئيس دولة بروناي حسن بلقية معز الدين وعد الله لبكين يوم الخميس الماضي ولقائه مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا بعد الاجتماع حول تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية، أكدت فيه بروناي التزامها بسياسة "صين واحدة".

وأضاف البيان أن بروناي تؤيد مطالبات الصين بشأن أحقيتها في السيادة على تايوان وتدعم التنمية السلمية للعلاقات عبر مضيق تايوان وأهداف التوحيد الصينية.