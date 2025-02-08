خطوة انتقامية.. ترامب يقول إنه سينهي الإحاطات الاستخباراتية لبايدن

بالم بيتش- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيقوم بإلغاء وصول الرئيس السابق جو بايدن إلى الأسرار الحكومية وسينهي الإحاطات الاستخباراتية اليومية التي يتلقاها ردًا على فعل نفس الشيء معه من قبل بايدن في عام 2021.

وأعلن ترامب قراره في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" بعد فترة وجيزة من وصوله إلى منزله في مار ألاجو وناديه الخاص في بالم بيتش لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب ترامب "لا توجد حاجة لاستمرار وصول جو بايدن إلى معلومات سرية. لذلك، فإننا نلغي على الفور تصاريح جو بايدن الأمنية، ونوقف إحاطات الاستخبارات اليومية التي تقدم له".

وأضاف ترامب "لقد وضع (بايدن) هذه السابقة في عام 2021، عندما أصدر تعليمات إلى أجهزة الاستخبارات لمنع وصول الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة (أنا!) إلى تفاصيل بشأن الأمن القومي، وهي مجاملة تقدم للرؤساء السابقين."