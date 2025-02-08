ترامب يوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا بسبب قانون مصادرة الأراضي

واشنطن- (د ب أ)

قررت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد المساعدات إلى جنوب إفريقيا وأرجعت قرارها إلى قانون جديد يسمح بمصادرة الأراضي، في بعض الحالات، إذا كان هذا من أجل مصلحة عامة.

وفي أمر تنفيذي وقعه يوم الجمعة، اتهم ترامب حكومة بريتوريا بالقيام بـ"ممارسات غير عادلة وغير أخلاقية".

ووجه ترامب كل الوكالات الحكومية الأمريكية بـ"وقف المساعدات الخارجية أو المساعدة" لجنوب أفريقيا حتى تنهي مثل هذه الممارسات.

وقال الأمر أيضا إن واشنطن ستعزز إعادة توطين "اللاجئين الأفريكانيين الذين يهربون من التمييز القائم على العرق الذي ترعاه الحكومة، بما في ذلك مصادرة الملكية التمييزية العنصرية".

ومررت جنوب أفريقيا مؤخرا قانونا يسمح بمصادرة الأراضي من أجل المصلحة العامة لتصحيح المظالم التي وقعت خلال نظام الفصل العنصري خلال الفترة من 1948 وحتى 1994.

وفي ذلك الوقت، تم توزيع الأراضي بشكل منهجي وغير عادل على أسس عرقية، في المقام الأول إلى البيض في جنوب أفريقيا. ولا تزال تأثيرات هذا النظام ظاهرة حتى اليوم.

وينص القانون على دفع تعويضات لأصحاب الأراضي.