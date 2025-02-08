بجوار منصة تسليم الأسرى بغزة.. عنصر من القسام بساق مبتورة يحمل سلاحًا

وكالات

ظهر عنصر من عناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بجوار منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين بغزة، بساق مبتورة وهو يحمل سلاحًا.

بجوار المنصة في دير البلح:



عنصر من القسام بساق مبتورة يحمل سلاحا pic.twitter.com/dkiVYTVvEc — Hanzala (@Hanzpal2) February 8, 2025

ورفعت كتائب القسام، اليوم السبت، لافتة كبيرة على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، وكتبت عليها "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، ردا على مطالبة إسرائيل بألا تحكم حماس قطاع غزة.

وكتبت القسام تلك العبارة باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية، بينما حملت اللافتة صورة للعلم الفلسطيني إلى جانب قبضة يد.

وجاء هذا بعد أيام من مطالبة إسرائيل بمغادرة جميع قادة حماس أو بعضهم من قطاع غزة إلى دولة أخرى، في ضوء حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراح لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى من العالم.

وكان موقع "والا" الإسرائيلي نقل الخميس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال محادثاته في واشنطن عزمه الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بشرط تخلّي حماس عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها إلى الخارج.