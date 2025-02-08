قاض فيدرالي أمريكي يمنع وزارة ماسك من الوصول إلى مواد وزارة الخزانة الحساسة

نيويورك- (أب)

منع قاض اتحادي وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى المواد الحساسة الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية.

وأقام 19 نائبا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة لمنع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي وأرقام حسابات مصرفية لملايين الأمريكيين.

وتشير القضية التي تم رفعها أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الاتحادي.