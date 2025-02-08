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ترامب يعلق فرض رسوم جمركية على بضائع صينية منخفضة القيمة

11:06 ص السبت 08 فبراير 2025

دونالد ترامب

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واشنطن- (أ ب)

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على البضائع منخفضة القيمة التي تصل من الصين، على ما يبدو لإعطاء الوكالات الاتحادية وقتا لتحديد كيفية معالجة الملايين من هذه الشحنات التي تأتي عبر الحدود الأمريكية كل يوم دون دفع الضرائب.

ولم يذكر الأمر التنفيذي، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، متى سينتهي التعليق، لكنه قال إنه سينتهي عندما تتمكن وزارة التجارة من وضع "أنظمة ملائمة للتعامل الكامل والسريع مع تلك البضائع وجمع إيرادات الرسوم الجمركية ".

وقال جون لاش، نائب رئيس مجموعة استراتيجية المنتج في منصة سلاسل التوريد "إي تو اوبن" "هذا يظهر فقط أننا نتحرك بسرعة، والتأثيرات غير مفهومة تماما عندما يتم وضع بعض هذه اللوائح في مكانها الصحيح"، مشيرا إلى أن أمر ترامب أثر على أعداد هائلة من الحزم الصغيرة من البضائع، والتي يتم عبور الكثير منها.

وقال لاش "أحجام البضائع كبير بشكل لا يصدق، وفجأة، يتم التحول من عدم تسجيلها (من أجل فرض رسوم جمركية)، إلى المطالبة بالتسجيل الكامل، وهي مهمة معقدة."


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ترامب واشنطن فرض رسوم جمركية بضائع صينية
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