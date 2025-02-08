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الصليب الأحمر يصل إلى دير البلح لتسلم الأسرى الإسرائيليين

10:47 ص السبت 08 فبراير 2025

الصليب الأحمر

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وكالات

وصلت سيارات الصليب الأحمر إلى دير البلح وسط قطاع غزة لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من كتائب القسام ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبدأت الاستعدادات على قدم وساق في ساحة الأسرى في تل أبيب لإطلاق سراح الأسرى الثلاثة اليوم وعودتهم إلى ديارهم في إسرائيل.

وهذه هي الجولة الخامسة من تبادل الأسرى والسجناء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الشهر الماضي. وفي مقابل عودة الأسرى، أطلقت إسرائيل سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكل أسبوع، يجري بث لقطات إخبارية حية لعودة الأسرى على شاشة كبيرة في الساحة. ومن بين الحشود المتوقع أن تتجمع هنا اليوم أقارب بعض أولئك الذين ما زالوا أسرى في غزة.

وحسب التقارير الواردة من وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المسؤولين هنا يتوقعون أن تبدأ العملية في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش).

وفي غزة، بدأ مقاومو حماس في التجمع عند منصة في مدينة دير البلح بوسط غزة استعداداً للعملية.

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الصليب الأحمر الأسرى الإسرائيليين دير البلح
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