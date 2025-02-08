إعلان

مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد للإفراج عن أسرى فلسطينيين

10:17 ص السبت 08 فبراير 2025

الأسرى الفلسطينيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

القناة الـ12 الإسرائيلية: مصلحة السجون تستعد للإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت.

واقتربت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تسليم 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن طواقم الصليب الأحمر تتجه إلى نقطة التسليم وسط القطاع، تمهيدا لتسلم الأسرى الإسرائيليين.
وسيجري اليوم تبادل ثلاث أسرى إسرائيليين وعشرات المعتقلين الفلسطينيين بين حماس وإسرائيل، ضمن اتفاق وقف النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الماضي.
وكانت حماس قد سلمت إسرائيل الجمعة أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم وهم، إيلي شرابي وأوهاد بن عامي وأور ليفي، مقابل الإفراج عن 183 معتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.
وكانت عمليات تبادل الأسرى والسجناء السابقة قد تمت في غزة وسط حشود كبيرة، في عملية متعددة المراحل، قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في القطاع.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسرى الفلسطينيين إسرائيل فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كوريا الشمالية تؤكد أن أسلحتها النووية ليست ورقة مساومة

إعلان

إعلان