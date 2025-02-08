بدء نقل دفعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج خارج غزة

غزة- (د ب أ)

بدأت اليوم السبت عملية نقل الدفعة السابعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين من معبر رفح لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام اليوم السبت.

وتأتي هذه الخطوة للسماح بإجلاء الجرحى من قطاع غزة وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتها الدول الوسيطة، قد أعلنت في بيان مشترك يوم 15 يناير الماضي عن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل يشمل تبادل الأسرى، إلى جانب السعي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.





