إعلان

استعدادات في تل أبيب لعملية إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين

10:03 ص السبت 08 فبراير 2025

عائلات الأسرى في تل ابيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تجري الاستعدادات على قدم وساق في ساحة الأسرى في تل أبيب لإطلاق سراح الرجال الثلاثة اليوم وعودتهم إلى ديارهم في إسرائيل.

وهذه هي الجولة الخامسة من تبادل الأسرى والسجناء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الشهر الماضي. وفي مقابل عودة الأسرى، أطلقت إسرائيل سراح مئات المعتقليين الفلسطينيين.

وكل أسبوع، يجري بث لقطات إخبارية حية لعودة الأسرى على شاشة كبيرة في الساحة. ومن بين الحشود المتوقع أن تتجمع هنا اليوم أقارب بعض أولئك الذين ما زالوا أسرى في غزة.

وحسب التقارير الواردة من وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المسؤولين هنا يتوقعون أن تبدأ العملية في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش).

وفي غزة، بدأ مقاومو حماس في التجمع عند منصة في مدينة دير البلح بوسط غزة استعداداً للعملية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسرى الثلاثة تل أبيب إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصر تتحدث عن اليوم التالي في غزة

إعلان

إعلان