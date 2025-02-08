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ما الذي نعرفه عن الأسرى الثلاثة الذين ستطلق حماس سراحهم؟

09:53 ص السبت 08 فبراير 2025

الأسرى الثلاثة

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ما الذي نعرفه عن الأسرى الثلاثة الذين ستطلق حماس سراحهم؟
وكالات

أصدرت حماس يوم الجمعة أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم في غزة اليوم، في مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

والأسرى الثلاثة هم إيلي شرابي، 52 عاماً، وأوهاد بن عامي، 56 عاماً، وأور ليفي، 34 عاماً. وفيما يلي ما نعرفه عنهم:

إيلي شرابي تم أسره من كيبوتس بيري مع شقيقه يوسي، الذي تأكدت وفاته منذ ذلك الحين. وقُتلت زوجة إيلي وابنتاه في الهجوم.

أوهاد بن عامي أسر أيضًا من كيبوتس بيري مع زوجته راز، التي أطلقت حماس سراحها في وقت لاحق.

أور ليفي فر من مهرجان نوفا مع زوجته إيناف، عندما هاجم مقاومون المهرجان. اُحتجز ليفي كأسير، وتم العثور على جثة إيناف في مخبأ للقنابل كان الزوجان يختبئان به.


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الأسرى الثلاثة حماس غزة
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