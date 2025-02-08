استعدادات لتسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة

وكالات

اقتربت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تسليم 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن طواقم الصليب الأحمر تتجه إلى نقطة التسليم وسط القطاع، تمهيدا لتسلم الأسرى الإسرائيليين.

وسيجري اليوم تبادل ثلاث أسرى إسرائيليين وعشرات المعتقلين الفلسطينيين بين حماس وإسرائيل، ضمن اتفاق وقف النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الماضي.

وكانت حماس قد سلمت إسرائيل الجمعة أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم وهم، إيلي شرابي وأوهاد بن عامي وأور ليفي، مقابل الإفراج عن 183 معتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وكانت عمليات تبادل الأسرى والسجناء السابقة قد تمت في غزة وسط حشود كبيرة، في عملية متعددة المراحل، قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في القطاع.