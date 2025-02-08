معركة قضائية ضد ترامب.. 19 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد وزارة الخزانة
05:05 ص السبت 08 فبراير 2025
وكالات
رفعت 19 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمركي دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية، في محاولة لمنع "وزارة الكفاءة الحكومية" من الوصول إلى قاعدة البيانات الفيدرالية، وفقًا لبيان عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
ولم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول دوافع هذه الدعوى، إلا أن القضية قد تشعل جدلًا قانونيًا واسعًا بشأن حدود الصلاحيات الفيدرالية وإدارة البيانات الحكومية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة حول هذه القضية.
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