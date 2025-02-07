أمريكا ترسل مزيد من القوات إلى حدودها مع المكسيك

(أ ب)

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن البنتاجون سيرسل نحو 1500 جندي إضافي من القوات العاملة إلى الحدود الجنوبية لدعم حملة الرئيس دونالد ترامب المتصاعدة ضد الهجرة.

ويؤدي ذلك في النهاية إلى وصول العدد الإجمالي للقوات العاملة على الحدود إلى حوالي 3600 جندي

وقال المسؤول إنه تم الموافقة على الأمر بإرسال لواء لوجستي من الفيلق الـ 18 المحمول جوا إلى فورت ليبرتي في ولاية نورث كارولينا.

ويبذل البنتاجون جهودا حثيثة لتنفيذ الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في 20 يناير.

ويُذكر أنه قد تم نشر الدفعة الأولى المكونة من 1600 جندي عامل بالفعل على الحدود، ومن المتوقع أن يبدأ نحو 500 جندي إضافي من الفرقة الجبلية الـ 10 في التحرك خلال الأيام المقبلة.

وتم إبلاغ نحو 500 من جنود مشاة البحرية بالتوجه إلى خليج جوانتانامو في كوبا، حيث سيتم احتجاز بعض المهاجرين المعتقلين. وقد وصل عدة مئات منهم بالفعل إلى هناك.

ومن المتوقع أن تساعد القوات المتجهة إلى الحدود في تركيب حواجز من الأسلاك الشائكة، إضافة إلى توفير وسائل النقل الضرورية، والدعم الاستخباراتي، والمساندة الأخرى لدوريات الحدود. كما سيعمل اللواء اللوجستي على دعم القوات وتأمين احتياجاتها.