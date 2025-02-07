أكسيوس: إدارة ترامب تعلن عن صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليار دولار

وكالات

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي رسميًا بشأن صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، وهي صفقة كانت قد روجت لها إدارة بايدن في وقت سابق ويتم تنفيذها الآن من قبل إدارة ترامب حسبما أعلنت صحيفة أكسيوس الأمريكية.

و تشمل الصفقة وفقا للصحيفة الأمريكية، نحو 18 ألف قنبلة للطائرات، ومن المقرر أن يبدأ تسليمها في عام 2025.

كما تتضمن الصفقة 3000 صاروخ "هيلفاير" مخصص لطائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المسيرة، ومن المقرر أن يبدأ تسليمها في عام 2028.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يرى "أي عجلة لفعل أي شيء" في غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الأرض هناك.

وقال ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض: "في الأساس، ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر كاستثمار عقاري فغزة بالنسبة لنا هي صفقة عقارية، حيث سنكون مستثمرين في تلك المنطقة، ولن نتعجل في اتخاذ أي خطوة.

وأضاف ترامب: "لن تكون هناك حاجة لنشر أي قوات أمريكية. إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن، ونحن لن نرسل جنودًا، لكن مجرد وجودنا واستثمارنا هناك سيساهم في تحقيق السلام".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة "ستسيطر" على غزة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة باعتبارها واحدة من أكثر مقترحات السياسة الخارجية المثيرة للجدل.