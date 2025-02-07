ترامب: من المفيد للجميع أن أقيم علاقة طيبة مع زعيم كوريا الشمالية

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من إيلون ماسك النظر في أوجه إنفاق وزارتي الدفاع والتعليم.

وتابع ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض الجمعة: "سنقيل بعض موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين أشرفوا على تحقيقات 6 يناير، ستكون لنا علاقات مع كوريا الشمالية".

وأضاف ترامب: "كلفت إيلون ماسك بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارتي الدفاع والتعليم، من المفيد للجميع أن أقيم علاقة طيبة مع زعيم كوريا الشمالية، وسنقيل بعض موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين أشرفوا على تحقيقات أحداث 6 يناير".

وأشار ترامب: "سأطرد بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا في تحقيقات السادس من كانون الثاني".

وأوضح ترامب: "ستكون لنا علاقات مع كوريا الشمالية، من المفيد للجميع أن أقيم علاقة طيبة مع زعيم كوريا الشمالية".