ترامب: غزة بالنسبة لنا هي صفقة عقارية

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يرى "أي عجلة لفعل أي شيء" في غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الأرض هناك.

وقال ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض: "في الأساس، ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر كاستثمار عقاري فغزة بالنسبة لنا هي صفقة عقارية، حيث سنكون مستثمرين في تلك المنطقة، ولن نتعجل في اتخاذ أي خطوة.

وأضاف ترامب: "لن تكون هناك حاجة لنشر أي قوات أمريكية. إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن، ونحن لن نرسل جنودًا، لكن مجرد وجودنا واستثمارنا هناك سيساهم في تحقيق السلام".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة "ستسيطر" على غزة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة باعتبارها واحدة من أكثر مقترحات السياسة الخارجية المثيرة للجدل.

من جهة أخرى، أوضح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض يوم الأربعاء أن ترامب يدعو إلى إعادة توطين "مؤقت" للفلسطينيين، وهو ما بدا متناقضًا مع اقتراحه السابق لإعادة توطينهم بشكل دائم في منطقة أخرى وتحويل غزة إلى"ريفييرا الشرق الأوسط".

وبالرغم من الانتقادات الدولية، قال ترامب إن فكرته "حظيت بقبول جيد للغاية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكد ترامب أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار في غزة والمنطقة،"بتكلفة مالية قليلة جدًا".

وختم ترامب تصريحاته قائلًا: "لن تكون هناك حاجة لدفع أموال في إعادة الإعمار والاستثمارات، فهناك جهات أخرى ستتولى ذلك".