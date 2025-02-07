جيش الاحتلال يعلن إعادة انتشار 3 فرق عسكرية في غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنه أعاد انتشار 3 فرق عسكرية في قطاع غزة ضمن عدة نقاط بشكل دفاعي تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

وذكر جيش الاحتلال، أنه "في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المختطفين، انتشرت قوات الفرقة 162 والفرقة 143 والفرقة 99 للقيادة الجنوبية في عدة نقاط بقطاع غزة دون ذكر أو تحديد مكان النقاط، من أجل تعزيز الدفاع عن سكان النقب الغربي وإسرائيل".

وأضاف البيان، أن انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة يأتي استعدادا للخطوة التالية في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وأشار إلى أن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي الجنرال يارون فينكلمان، وقائد فرقة غزة الجنرال باراك حيرام، أجريا تقييما للوضع الأمني على الأرض في قطاع غزة.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل أكثر عن المناطق التي أعاد الانتشار فيها، لكن نص الاتفاق تضمن أنه في اليوم الـ22 من بدء تنفيذه (أي الأحد المقبل) تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، خاصة من محور نتساريم ودوار الكويت، إلى منطقة قريبة من الحدود.

كما ينص الاتفاق على تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، مع استمرار عودة النازحين الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم، ومنحهم حرية التنقل في جميع مناطق القطاع.