رئيس النواب الأمريكي: ناقشت مع ترامب سبل القضاء على حماس

وكالات

جدد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، دعم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنه ناقش الرئيس دونالد ترامب في سبيل القضاء على حركة حماس، لإقرار السلام على حد قوله.

وفى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، توجه جونسون بالشكر إلى نتنياهو على ما اعتبره "التزام ثابت بجعل الشرق الأوسط والعالم أكثر أمانا"، في إشارة إلى العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة علي مدار عام ونصف العام.

وأضاف جونسون، الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو يفهمان أن السلام يتحقق إلا من خلال القوة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه ناقش مع ترامب كيفية منع إيران من الحصول على سلاح نووي أبدا وتدمير حماس بشكل كامل.

وأكد نتنياهو انه لا مستقبل للسلام في الشرق الأوسط إذا بقيت حماس في حكم قطاع غزة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأربعاء، حيث تطرقت المباحثات بينهما حول تطورات الوضع داخل غزة وسيناريوهات تفريغ القطاع من سكانه رغم الرفض العالمي لهذا المقترح.

وعندما سُئل عما إذا كان للفلسطينيين الحق في العودة، قال ترامب للصحفيين: "آمل أن نتمكن من القيام بشيء لطيف حقًا، جيد حقًا، حيث لا يرغبون في العودة، لماذا يريدون العودة؟ المكان كان جحيما"، وعند هذه النقطة، حاول أحد الصحفيين مقاطعة ترامب، صائحا: "لكن هذا وطنهم، سيدي لماذا يغادرون؟".

وفي المقابل، رفض ترامب التحدث مع هذا الصحفي، قائلاً إن غزة كانت "واحدة من أقسى الأماكن على وجه الأرض... لا أحد يستطيع العيش هناك".