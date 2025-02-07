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ترامب: لن ننشر جنودا في غزة ولن نمول استثمارات هناك

08:04 م الجمعة 07 فبراير 2025

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم شاهدوا ما قد فعله إيلون ماسك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسنرى ما سيقوم به مع وكالات أخرى.

وتابع ترامب في تصريحات له الجمعة: "إسرائيل ستسلم قطاع غزة لنا وستكون هي مسؤولة عن الأمن، نريد أن نحقق السلام في الشرق الأوسط ومن شأن خطتنا في غزة أن تحقق الاستقرار".

وأضاف ترامب: "لا نستعجل الأمر بشأن خطتنا في غزة على الإطلاق، إسرائيل ستسلم قطاع غزة لنا وستكون هي المسؤولة عن الأمن ولن نحتاج لنشر جنود هناك ولن نمول استثمارات في غزة وجهات أخرى ستفعل ذلك".

وأوضح ترامب: "نود أن تنتهي الحرب في أوكرانيا لدواع إنسانية، لو كنت رئيسا لما شن بوتين حربه على أوكرانيا، ولم يكن حدث 7 أكتوبر".

وأشار ترامب: "تحدثت مع الرئيس الأوكراني بشأن المعادن النادرة في بلاده، قلت لزيلنسكي إننا نريد مقابلا لقرابة 300 مليار دولار دفعناها لأوكرانيا".

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عاجل| ترامب: لن ننشر جنودا في غزة ولن نمول استثمارات هناك