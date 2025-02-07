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المستشار الألماني يؤكد للشرع دعم ألمانيا لسوريا "حرة وآمنة"

08:02 م الجمعة 07 فبراير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

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وكالات

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة، بدعم بلاده لسوريا "حرة وآمنة لكل أطياف شعبها"، بحسب ما أعلنت المستشارية الألمانية.

وقال المتحدث باسم المستشارية ستيفن هبستريت في بيان إن شولتس والشرع اتفقا خلال اتصال هاتفي استمر زهاء ساعة "اتفقا على أنّه من الضروري الآن إطلاق عملية سياسية" تشمل "جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية".

وسبق أن أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن ألمانيا وأوروبا تقفان إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا حرة وسلمية لجميع الناس.

وشددت بعد زيارتها إلى دمشق ولقائها أحمد الشرع على الحاجة إلى حوار سياسي يشمل جميع السوريين، بغض النظر عن دينهم أو أصلهم العرقي، أو جنسهم، سواء كانوا رجالا أو نساء.

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المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا وزيرة الخارجية الألمانية
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