ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطتي بغزة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترمب، إنه لا داعي للعجلة بشأن الوضع في غزة.

وتابع ترامب الجمعة، أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ الخطة التي اقترحها في غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف ترامب، أن فرض الرسوم الجمركية على اليابان خيار محتمل، مشيرا إلى أن أمريكا ستعلن عن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه يريد التحدث مع بوتين.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن غزة لم تعد صالحة للسكن، وذلك بعد أياما قليلة من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للسيطرة على القطاع وإعادة توطين السكان في دول أخرى.

وأضاف روبيو: "لا رغبة في أن يعيش الناس بجوار ذخائر غير منفجرة". في إشارة لمن يعيشون في قطاع غزة.

ولم يوضح وزير الخارجية الأمريكي، ما إذا كان سكان غزة سيتمكنون من العودة للقطاع بموجب لخطة ترامب.