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المقاومة تعلن قائمة الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم غدا

07:06 م الجمعة 07 فبراير 2025

صفقة تبادل الأسرى

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القاهرة- مصراوي

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم غدا السبت، ضمن المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وقال أبو عبيدة الجمعة: "في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الثلاثة الياهو داتسون يوسف شرابي وأور ابراهم ليش هاليفي وأوهاد بن عامي".

وفي وقت سابق قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال سيغادر محور نتساريم بالكامل صباح الأحد المقبل حال تنفيذ الدفعة الخامسة من التبادل.

من جانبها، كشفت صحيفة معاريف أن المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابنيت) سيجتمع الثلاثاء المقبل لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

في السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار أصدر تعليمات بدعم الوفد الإسرائيلي لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة والاستعداد للمرحلة الثانية.

وأضافت أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى الدوحة غدا السبت لاستكمال مفاوضات غزة.

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