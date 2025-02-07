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الكويت تدعم عقد قمة عربية في القاهرة بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

06:44 م الجمعة 07 فبراير 2025

وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا

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(د ب أ)

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الجمعة، موافقة ودعم بلاده لعقد قمة عربية استثنائية في القاهرة بشأن رفض تهجير الفلسطينيين.

وأشار، إلى أن القمة العربية ستعقد في نهاية شهر فبراير الجاري أو بداية مارس المقبل في القاهرة، وسيكون موعدها بالتوافق مع الدول .

وقال اليحيا في تصريح له على هامش مشاركته في تجمع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى البلاد في مزرعة عزايز اليوم : "تهجير الشعب الفلسطيني مرفوض خليجياً وعربياً وغربياً.. ويجب الالتزام بحل الدولتين".

وأضاف: "حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وهو من يقرر مصيره، ونحن مستمرين بهذا الموقف خليجياً وعربياً".

وأمس الخميس، أكدت الكويت رفضها القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي "الموقف المبدئي الثابت لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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