ترامب: الفساد في وكالة المساعدات الأمريكية غير مسبوق ويجب أن تغلق

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يجب أن "تغلق" في تصعيد لحملته غير المسبوقة بالفعل لتفكيك وكالة المساعدات الحكومية الضخمة.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور له على تروث سوشيال، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أهدرت الأموال بطريقة لا يمكن تفسيرها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الإنفاق كان احتياليًا. وأضاف: "الفساد هناك غير مسبوق.. أغلقوها!" .

ووصف الرئيس الأمريكي، الصحفي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوجين روبنسون بأنه "غير كفء"، معبرًا عن استيائه من محاولاته تبرير الهدر والاحتيال والفساد في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأضاف ترامب: "يحاول تغطية ذلك بأسلوب اليسار الراديكالي المثير للشفقة.. يجب طرده فورًا!".

وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تسريح نحو 97.9% من إجمالي موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) العاملين في مختلف أنحاء العالم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" الخميس.