رويترز: 79 دولة ترفض العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية

وكالات

حذرت عشرات الدول الجمعة من أن استهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات قد "يزيد من خطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم ويهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي".

وقالت 79 دولة تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان "إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدّة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".

توالت ردود الفعل الدولية عقب مصادقة ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

والجنائية الدولية، التي تضم 125 عضوا، محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها، والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.

ونددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بقرار الرئيس الأميركي ترامب فرض عقوبات على موظفيها.