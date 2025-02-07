مسؤولون بولاية تينيسي: وفاة شخصين وإصابة 3 في "إعصار محتمل"

ورتبرج (تينيسي)- (أ ب)

قال مسؤولون في ولاية تينيسي الأمريكية إن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب ثلاثة آخرون، عندما تحركت عواصف عاتية على صلة بإعصار محتمل عبر المنطقة.

وأعلن المسؤولون المحليون صباح اليوم الجمعة، أن أما وابنتها لقيتا حتفهما عندما مرت العاصفة عبر منطقتي دير لودج وصنبرايت بمقاطعة مورجان مساء الخميس، بحسب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وضعته وكالة إدارة الطوارئ بالمقاطعة.

وأضاف المسؤولون أنه جرى تسجيل ثلاثة إصابات.

وقالت دورية الطرق السريعة في تينيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه جرى نشر قوات في مقاطعة مورجان لضمان سلامة السكان وتقييم الأضرار الهيكلية.