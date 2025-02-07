نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط: حزب الله لا يجب أن يشارك بالحكومة اللبنانية المقبلة

بيروت- (د ب أ)

نقلت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس للرئيس اللبناني جوزف عون تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشددت على ألا يشارك حزب الله في الحكومة اللبنانية المقبلة .

واجتمع عون اليوم الجمعة مع أورتاجوس في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على موقعها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وأكدت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط خلال الاجتماع على دعم بلادها للبنان وللبنانيين.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتيد برس (أ ب) عن أورتاجوس قولها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها مع عون "إنها تأمل في أن تلتزم السلطات اللبنانية بالتأكد من أن حزب الله لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة بأي شكل من الأشكال".

وقالت أورتاجوس "نحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل على هزيمة حزب الله" وتابعت ولكن الشكر لكم، إلى الشعب اللبناني، وإلى الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام، وإلى جميع أفراد هذه الحكومة الملتزمين بإنهاء الفساد، وبإجراء الإصلاحات، والتأكد من أن حزب الله ليس جزءًا من هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال، ويظل منزوع السلاح ومهزومًا عسكريًا".

وأضافت "لقد وضعنا خطوطا حمراء واضحة من جانب الولايات المتحدة تحول دون تمكن حزب الله من ترهيب الشعب اللبناني، بما في ذلك كونه جزءا من الحكومة"،بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتابعت "هذا يبدأ، بطبيعة الحال، بالضغط الذي يفرضه الرئيس ترامب الآن على الجمهورية الإسلامية في إيران لمنعها من تمويل وكلائها الإرهابيين في المنطقة. وسنعمل أيضًا على التأكد من أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتمكن من الحصول على سلاح نووي، ولن تتمكن من نشر الفوضى وإلحاق الأذى بهذا البلد وفي العديد من الدول الأخرى في المنطقة، وهو ما سُمح لها بفعله لعقود. لكن هذا الأمر ينتهي مع الرئيس ترامب".

وتولت أورتاجوس، متحدثة سابقة باسم الخارجية الأمريكية وضابط احتياط بالبحرية الأمريكية سابقا ، مؤخرا منصب نائبة المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحل محل عاموس هوكستين، الذي ساعد في التوصل لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين التي استمرت 14 شهرا بين إسرائيل وحزب الله.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل توصلتا في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة المبعوث الأمريكي آنذاك آموس هوكستين، يقضي بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وتم تمديده حتى 18 فبراير الحالي.

وتقوم لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل على تطبيق الاتفاق.