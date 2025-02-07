المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو

جنيف- (د ب أ)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إن عنفا أشد "قد يقع" بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يمزقها الصراع.

وأفادت الأمم المتحدة بأن هجمات حركة "إم 23" المدعومة من رواندا ضد القوات الكونغولية في مدينة جوما شرقي البلاد وحولها، أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص ونزوح مئات الآلاف منذ مطلع يناير.

وقال تورك في جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف: "لم يكن خطر تصاعد العنف في المنطقة أكبر من أي وقت مضى".

وقال المسؤول النمساوي إن مكتبه يحقق في تقارير بشأن اغتصاب جماعي وعنف جنسي.

وذكر أن النشطاء الحقوقيين أفادوا باضطهاد المتمردين والجيش الرواندي لهم.

وأضاف تورك: "إنني قلق للغاية أيضا بشأن توزيع الأسلحة وتزايد خطورة التجنيد القسري وتجنيد الأطفال".





