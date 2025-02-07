المستشار الألماني ينتقد فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

لودفيجسبورج- (د ب أ)

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال شولتس خلال حملة انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة لودفيجسبورج: "لا أعتقد أنه من الصواب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أنه من الطبيعي تماما أن نغضب ونجادل بشأن بعض الأمور، "لكن العقوبات هي الوسيلة الخاطئة".

وأضاف أن العقوبات "تعرض للخطر مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الدكتاتوريين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وإثارة الحروب".

وبرر ترامب إجراءاته العقابية بقوله إن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها" بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت. ولا تعترف الولايات المتحدة وإسرائيل بالمحكمة.

وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وجالانت وكبار قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال حرب غزة.