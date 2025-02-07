المجر: سنقضي على المنظمات غير الحكومية والمنافذ الإعلامية الممولة من أمريكا

بودابست- (أ ب)

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الجمعة، إن بلاده ستتخذ إجراءات قانونية للقضاء على المنظمات غير الحكومية والمنافذ الإعلامية العاملة في البلاد والتي تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة ومصادر دولية أخرى.

وقال أوربان، أحد حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية إن حكومته تتابع بعناية المنظمات العاملة في المجر، التي حصلت على مساعدات مالية من قبل الولايات المتحدة.

وأشاد بقرار ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد) وهي الوكالة المكلفة بتسليم مساعدات إنسانية في الخارج، زاعما أن مثل هذه المساعدات، تم استخدامها لتمويل منظمات تسعى إلى الإطاحة بحكومته.

وأضاف أوربان "الآن حان الوقت لتفكيك هذه الشبكات الدولية ويجب القضاء عليها، ومن الضروري جعل وجودها مستحيلا من الناحية القانونية".

يشار إلى أن المجر في عهد أوربان فرضت منذ سنوات حملات قمعية على منظمات غير الحكومية ووسائل إعلام مستقلة في البلاد، وأقرت قوانين يزعم المنتقدون أنها تسعى إلى وصم وعرقلة جماعات توفر حماية للنساء والأقليات وتقدم المساعدة القانونية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان وتكشف عن الفساد الرسمي.