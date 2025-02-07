بسبب تحقيقات مع إسرائيل.. ترامب يوقع أمرا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن- (أ ب)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها بشأن إسرائيل، الحليف الوثيق للولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية كما لا تعترفان بها. وإسرائيل حليف مقرب للولايات المتحدة، وأصدرت المحكمة في الآونة الأخيرة أمرا بالقبض على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بسبب تصرفاته تجاه الفلسطينيين في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وينص أمر ترامب على أن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تشكل "سابقة خطيرة". وتشمل العقوبات منع مسؤولي المحكمة من دخول الولايات المتحدة.