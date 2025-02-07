مفاوض إسرائيلي سابق عن خطة ترامب بشأن غزة: هل سنرى أكياس جثث أمريكية؟

وكالات

علق دانيل ليفي، رئيس مشروع الولايات المتحدة/ الشرق الأوسط، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، إذ قال "هذه أفكار ذهبت بها إسرائيل، والوزير رون ديرمر المقرب من نتنياهو، إلى البيت الأبيض"، مضيفًا في الوقت نفسه هذا الرئيس (ترامب) يريد أحيانًا أن يقول أشياء غريبة" ومتسائلًا: "هل سنرى أكياس جثث أمريكية؟ هل هذه أولوية إدارة ترامب في فترة ولايته الثانية؟"، على حد تعبيره.

وأضاف في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، "نحن نعلم أن صهره جاريد كوشنر تحدث عن غزة بنفس مصطلحات الريفييرا في الماضي، تخبرنا الصحافة الإسرائيلية أن هذه أفكار ذهبت بها إسرائيل، والوزير رون ديرمر المقرب من نتنياهو، إلى البيت الأبيض. وتم نشر ذلك على نطاق واسع في الصحافة الإسرائيلية. نحن نعلم أن هذا الرئيس يريد أحيانًا أن يقول أشياء غريبة ويقول: حسنًا، ربما أتخلى عن هذه الخطة إذا أعطيتني شيئًا آخر. لا أعتقد أنه يمكنك استرضائه في هذا الشأن".



وتابع: "لذا أعتقد أننا نضطر إلى حك رؤوسنا، محاولين فهم كيف - إذا كان جادًا، وبالمناسبة، إذا كان السؤال الرئيسي الذي يُطرح بعد أن يدلي رئيس أمريكي بتصريح مهم هو، هل هو جاد؟ لقد حدث خطأ ما بالفعل هنا. ولكن إذا كان جادًا، فكيف يمكنه أن يتصور أن هذا سيحدث؟ إن صمود الشعب الفلسطيني، الذي نراه، لا يمكن أن يتناقض بشكل صارخ مع كلماته. صمود المقاومة. لقد عززت كتائب القسام التابعة لحماس أعدادها، كما قلت. سيتعين عليك القتال من أجل تحقيق ذلك. هل سنرى أكياس جثث أمريكية؟ هل هذه أولوية إدارة ترامب في فترة ولايته الثانية؟ لأن هذا ما يعنيه ذلك".

كما أكد أنه "إذا كنت تريد أن ترى حدوث ذلك، فسيتعين عليك إعطاء التواجد على الأرض الأولوية، ولهذا أعتقد، يا كريستيان، أن الأمر ليس جديًا، لكن هذا لا يعني أنه ليس خطيرًا، لأن التأثير، أولاً وقبل كل شيء، عندما ينظر حلفاء أمريكا ومنافسوها إلى هذا الأمر ويقولون: يا إلهي، هذا الرجل سوف يبالغ في توسعه وسوف يضطر إلى الاستمرار في الانحدار. إنه يظهر افتقاره إلى الجدية، وبالتالي، ضعفه هنا".

وأشار ليفي إلى أنه "في إسرائيل، يشعر المعسكر المتطرف المسياني بالنشوة والحماس اليوم. هؤلاء هم الرجال - أعتقد أن بإمكانك أن تطلق عليهم وصف "الفصل العنصري ليس كافياً". إبقاء الفلسطينيين في ظروف منفصلة غير متكافئة ليس كافياً لأنهم ما زالوا هناك جسديا، لذا، فإن بن غفير وسموتريش تبنيا هذا الأمر بحرارة، وهما يقولان: نعم، يمكننا أن نتابع ذلك حتى النهاية الآن. لذا، حتى لو لم تفعل أمريكا ذلك، ستجد مجموعة كبيرة في إسرائيل تقول إنه قد أقر الآن الفكرة التي روجنا لها بشكل دائم، وعلينا أن نفعل هذا".

وتساءل ليفي بالقول: "ولكن، إذا حاولوا، وإذا صعدوا هذا السلم، فهل ستكون أمريكا هناك؟ أم أنهم سوف يستديرون ويدركون أن هذا الاعتماد على الولايات المتحدة القادرة على كل شيء سوف يفشل؟ وأعتقد أن هذا هو السبب أيضًا، انظري، كان هناك استطلاع رأي أظهر أن 80% من الإسرائيليين يؤيدون الخطة، حسنًا؟ لكنني أعتقد أن العديد من الإسرائيليين استيقظوا اليوم - ليس من منطلق القلق على الفلسطينيين - ولكن من منطلق القلق من أن هذا قد يعزز قوة العنصر الأكثر تطرفًا في بلدهم، وبالتالي فإنهم قلقون".