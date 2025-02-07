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بلدية غزة: الأجواء العاصفة اقتلعت الخيام وأغرقت النازحين

11:38 ص الجمعة 07 فبراير 2025

الأجواء العاصفة اقتلعت الخيام وأغرقت النازحين

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وكالات

أفادت بلدية غزة بأن المنخفض الجوي العاصف الذي يضرب القطاع تسبب بتطاير وغرق عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين ممن دمرت إسرائيل منازلهم على مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية.

وقال متحدث البلدية حسني مهنا إن مياه الأمطار والرياح الشديدة اجتاحتا مراكز الإيواء والمخيمات المؤقتة، وتسببتا في تطاير عشرات الخيام ودخول المياه إلى عدد آخر، في ظل حاجة مدينة غزة إلى 120 ألف خيمة أو وحدة إيواء مناسبة.

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