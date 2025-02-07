وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

واشنطن- (أ ب)

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، إن وزير الخارجية ماركو روبيو سوف يتوجه إلى أوروبا والشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وبعد رحلته الأولى إلى أمريكا الوسطى، سيزور روبيو ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن، ثم يتوجه إلى إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 فبراير الجاري، وفقا للمسؤول الذي تحدث للصحفيين على متن طائرة روبيو. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة لم يعلن عنها رسميا بعد.

ولا تدعم الدول العربية التي يعتزم روبيو زيارتها اقتراح الرئيس دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتأمل إدارة الرئيس ترامب إبرام اتفاقية للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس، والتي ستوسع الهدنة وتشهد إطلاق المزيد من الرهائن. وستكون زيارة روبيو الأولى في مجال صنع السلام في الشرق الأوسط بعد زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأسبوع الجاري وزيارة ملك الأردن عبد الله الثاني الأسبوع المقبل.