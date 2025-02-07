جوتيريش يحذر: أزمة الكونغو قد تعصف بالمنطقة بأسرها

نيويورك- (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس من أن القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المتمردين والحكومة قد يعصف بالمنطقة بأسرها.

وفي نهاية يناير، هاجمت ميليشيا إم 23 المتمردة مدينة جوما في محافظة شمال كيفو وسيطرت عليها بعد أيام من القتال مع الجيش.

وكان المتمردون، الذين يدعمهم حسب الخبراء دولة رواندا المجاورة، نشطين في شرق الكونغو لسنوات وقد تمكنوا حاليا من السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال كيفو الغني بالموارد.

وقال جوتيريش في نيويورك:"نحن في لحظة محورية، وحان الوقت للتكاتف من أجل السلام"، داعيا إلى "دور نشط وبناء من جميع الأطراف".

وحذر جوتيريش قائلا:"يستمر الصراع في الاشتعال في جنوب كيفو، ويهدد باجتياح المنطقة بأكملها".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستناقش في قمة لقادة مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي المقررة في تنزانيا اليوم الجمعة، وستكون "في مقدمة" جدول أعمال اجتماع قمة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأسبوع المقبل.

وقال جوتيريش:"أوقفوا إطلاق النار. توقفوا عن التصعيد. احترموا سيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. تمسكوا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وتستخرج بعض من أندر وأثمن المعادن في العالم، مثل الكولتان، الذهب، النيكل، الكوبالت والنحاس، بكميات كبيرة من شمال كيفو الغني بالموارد.