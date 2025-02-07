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جنرال أمريكي يدعو إلى انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي

10:51 ص الجمعة 07 فبراير 2025

أوكرانيا

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برلين- (د ب أ)

دعا القائد السابق للقوات المسلحة الأمريكية في أوروبا بن هودجز إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وقال الجنرال ميجور المتقاعد في حديث لمجلة "الأمن الأوروبي والتكنولوجيا" المتخصصة (عدد فبراير) إنه إذا عزز الغرب أوكرانيا عسكريا، فإنها قد تصبح "حصنا ضد خطط بوتين واضحة المعالم لمواصلة غزو أوروبا".

وقال هودجز: "نجاة أوكرانيا وانضمامها إلى الناتو والاتحاد الأوروبي يشكل أهمية قصوى لأمن أوروبا ودفاعها ضد التهديدات العالمية". وفي المقابل، يرى هودجز أنه إذا فشلت أوكرانيا في دفاعها العسكري، فسيزيد ذلك من خطر قيام روسيا أيضا بمهاجمة دول في الناتو بوسائل تقليدية.

وفيما يتعلق بالحرب التقليدية الروسية، أعلن هودجز أن عام 2025 سيكون "عام المنافسة الصناعية" التي يمكن لأوكرانيا والغرب الفوز بها نظرا لقوتهما الاقتصادية، مشيرا في المقابل إلى أن هناك حتى الآن افتقارا إلى "الإرادة السياسية في أوروبا لتدمير الكتلة الروسية الهائلة من خلال ضربات دقيقة".

وتوقع هودجز أن يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، منتقدا نهج سلف ترامب في البيت الأبيض، جو بايدن، وقال: "سيتعين على ترامب إصلاح الأضرار الناجمة عن إخفاقات إدارة بايدن في ملف أوكرانيا"، موضحا أن بايدن أخفق في "التوضيح للشعب الأمريكي أن من مصلحتنا الاستراتيجية أن تهزم أوكرانيا روسيا المعتدية".


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أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الناتو
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