مطالبات بالتحقيق في تهديدات أمنية محتملة مرتبطة بفريق إيلون ماسك الحكومي

(وكالات)

طالب أعضاء اللجنة الرقابية بمجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق رسمي بشأن التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تنجم عن إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك.

وتحدث الديمقراطيون عن مخاوف من الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الحكومة الأمريكية، مشيرين إلى التهديدات الأمنية المحتملة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات في عدد من الوكالات الفيدرالية.

وأشاروا إلى أن التحقيق يجب أن يركز على فريق الوزارة التابع لماسك، الذي يعتقدون أنه قد يكون قد حصل على وصول غير مصرح به إلى أنظمة حكومية حساسة.

وفي رسالة وجهها أعضاء اللجنة يوم الخميس، عبروا عن قلقهم من أن هذه الخروقات قد تشكل تهديدًا كبيرًا على الخصوصية الشخصية للمواطنين الأمريكيين بالإضافة إلى الأمن القومي.

وقد طلب النواب الديمقراطيون من المفتشين العامين في عدة وكالات حكومية أمريكية، مثل وزارة الخزانة و وزارة التعليم و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتح تحقيقات حول الخروقات الأمنية المحتملة.

كما أشاروا إلى أن الجهات الفاعلة قد تمكنت من الوصول إلى بيانات سرية وأنظمة مهمة، بما في ذلك أنظمة الدفع التي تحتوي على معلومات تعريف شخصية للمواطنين الأمريكيين.