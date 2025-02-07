إعلان

مطالبات بالتحقيق في تهديدات أمنية محتملة مرتبطة بفريق إيلون ماسك الحكومي

12:34 ص الجمعة 07 فبراير 2025

إيلون ماسك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

طالب أعضاء اللجنة الرقابية بمجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق رسمي بشأن التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تنجم عن إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك.

وتحدث الديمقراطيون عن مخاوف من الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الحكومة الأمريكية، مشيرين إلى التهديدات الأمنية المحتملة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات في عدد من الوكالات الفيدرالية.

وأشاروا إلى أن التحقيق يجب أن يركز على فريق الوزارة التابع لماسك، الذي يعتقدون أنه قد يكون قد حصل على وصول غير مصرح به إلى أنظمة حكومية حساسة.

وفي رسالة وجهها أعضاء اللجنة يوم الخميس، عبروا عن قلقهم من أن هذه الخروقات قد تشكل تهديدًا كبيرًا على الخصوصية الشخصية للمواطنين الأمريكيين بالإضافة إلى الأمن القومي.

وقد طلب النواب الديمقراطيون من المفتشين العامين في عدة وكالات حكومية أمريكية، مثل وزارة الخزانة و وزارة التعليم و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتح تحقيقات حول الخروقات الأمنية المحتملة.

كما أشاروا إلى أن الجهات الفاعلة قد تمكنت من الوصول إلى بيانات سرية وأنظمة مهمة، بما في ذلك أنظمة الدفع التي تحتوي على معلومات تعريف شخصية للمواطنين الأمريكيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيلون ماسك مجلس النواب الأمريكي الحزب الديمقراطي الحكومة الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة