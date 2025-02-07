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وزير الخارجية الأمريكي يعلق على قرار المساعدات الذي استثنى مصر وإسرائيل

12:33 ص الجمعة 07 فبراير 2025

ماركو روبيو

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الدولية، ولكنها ستكون مساعدات استراتيجية تتماشى مع المصالح الوطنية للبلاد.

وفي تصريحات صحفية خلال مؤتمر في جمهورية الدومينيكان، قال روبيو: "ستستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الدولية، ولكن ستكون هذه المساعدات ذات معنى وتخدم مصالحنا الوطنية".

ويأتي تصريح روبيو بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي عن تعليق معظم برامج المساعدات الخارجية، بما في ذلك برامج المساعدات إلى أوكرانيا، باستثناء مصر و إسرائيل.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت بأن روبيو وجه بتعليق تمويل جميع برامج المساعدات تقريبًا لمدة 90 يومًا، بما في ذلك تلك التي كانت موجهة إلى أوكرانيا.

من جهتها، أكدت "فاينانشال تايمز" أن الدبلوماسيين الأمريكيين طلبوا من وزارة الخارجية استثناء المساعدات الخاصة بأوكرانيا من هذا التعليق.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من خلال آليتين رئيسيتين: مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAID) التي كانت تمول شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الشركات الأمريكية، و سلطة السحب الرئاسي (PDA) التي تسمح بتقديم المساعدات من المخزونات الأمريكية دون الحاجة لموافقة إضافية من الكونجرس.

إضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية وإنسانية لأوكرانيا عبر برامج متعددة.

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