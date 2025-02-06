وزير خارجية أمريكا: غزة لم تعد صالحة للسكن

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن غزة لم تعد صالحة للسكن، وذلك بعد أياما قليلة من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للسيطرة على القطاع وإعادة توطين السكان في دول أخرى.

وأضاف روبيو: "لا رغبة في أن يعيش الناس بجوار ذخائر غير منفجرة". في إشارة لمن يعيشون في قطاع غزة.

ولم يوضح وزير الخارجية الأمريكي، ما إذا كان سكان غزة سيتمكنون من العودة للقطاع بموجب لخطة ترامب.

وفي وقت سابق أعلن روبيو، أن اقتراح ترامب بشأن غزة يقضي بخروج الفلسطينيين من القطاع "مؤقتا"، حتى تجري إعادة إعماره.

وأثار ترامب بطرحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه بشكل دائم وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، استهجانا دوليا واسعا وصدمة عارمة.

وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أصابت تصريحات ترامب الكثير من المراقبين بالدهشة عندما قال إن الولايات المتحدة " ستسيطر على قطاع غزة"، وأنه سوف يتم إعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع في دول أخرى.

وقد قوبل اقتراح ترامب بالرفض من جانب حلفاء وخصوم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.