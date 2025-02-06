إعلان

جالانت يهاجم حكومة نتنياهو: أعطت أوامر للجيش بقتل أسرى مع آسريهم في بعض المواقع

11:26 م الخميس 06 فبراير 2025

يوآف جالانت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تشهد إسرائيل خلال الساعات الأخيرة حربا من نوع خاص بين معسكر رئيس الوزراء ، ومعسكر وزير الدفاع المقال يوآف جالانت. ويتزامن ذلك، مع حوار لنتنياهو على "القناة 14" العبرية، وحوار آخر لجالانت على "القناة 12"، يتبادلان فيهما الاتهامات.

وأقال نتنياهو يوآف جالانت في الخامس من نوفمبر الماضي وعيّن يسرائيل كاتس خلفا له.

وتطرق غالانت، إلى كيفية تهرب نتنياهو من مواجهة حزب الله، وكيف كان يخاف من اغتيال حسن نصر الله وقبلها عملية البيجر.

وأضاف: "كانت نسبة النجاح 90%، بكمية 40 طناً من المتفجرات، فطلب منهم مضاعفتها، حتى تصل النسبة إلى 99%، وبالفعل بلغت 80 طناً".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الحكومة أعطت أوامر للجيش باستخدام إجراء هنيبال أي بقتل الأسرى الإسرائيليين مع آسريهم، في بعض المواقع ومواقع أخرى لا وهذه كانت مشكلة وفقا لقوله.

ويقول جالانت، إن "نتنياهو تردد كثيرا، ورفض عدة مرات عملية الاغتيال رغم أن الأغلبية في الحكومة كانت تطالب بها، وتقييم النجاح كان إيجابيا".

ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي: "سرب نتنياهو في الإعلام أنباء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، لكن فجأة غير رأيه".

ولم يتوقف جالانت عند ذلك بل اتهم نتنياهو بأنه كان خائفا من دخول غزة، وحتى مواجهة حزب الله، مؤكدا في اجتماعات الحرب و"الكابينت" أن حزب الله سيدك تل أبيب، وحماس ستضع الأسرى على أسطح البيوت لتمنعنا من ضربها وفق تعبيره.

كما تطرق جالانت إلى اقتحامات المسجد الأقصى قائلا: "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى كان بمثابة تفجير للأوضاع".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل وآف جالانت نتنياهو حزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مستشار رئيس الإمارات: خطر التهجير يبرز النظام العربي كضامن لحماية الشعوب

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة