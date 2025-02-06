جالانت يهاجم حكومة نتنياهو: أعطت أوامر للجيش بقتل أسرى مع آسريهم في بعض المواقع

وكالات

تشهد إسرائيل خلال الساعات الأخيرة حربا من نوع خاص بين معسكر رئيس الوزراء ، ومعسكر وزير الدفاع المقال يوآف جالانت. ويتزامن ذلك، مع حوار لنتنياهو على "القناة 14" العبرية، وحوار آخر لجالانت على "القناة 12"، يتبادلان فيهما الاتهامات.

وأقال نتنياهو يوآف جالانت في الخامس من نوفمبر الماضي وعيّن يسرائيل كاتس خلفا له.

وتطرق غالانت، إلى كيفية تهرب نتنياهو من مواجهة حزب الله، وكيف كان يخاف من اغتيال حسن نصر الله وقبلها عملية البيجر.

وأضاف: "كانت نسبة النجاح 90%، بكمية 40 طناً من المتفجرات، فطلب منهم مضاعفتها، حتى تصل النسبة إلى 99%، وبالفعل بلغت 80 طناً".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الحكومة أعطت أوامر للجيش باستخدام إجراء هنيبال أي بقتل الأسرى الإسرائيليين مع آسريهم، في بعض المواقع ومواقع أخرى لا وهذه كانت مشكلة وفقا لقوله.

ويقول جالانت، إن "نتنياهو تردد كثيرا، ورفض عدة مرات عملية الاغتيال رغم أن الأغلبية في الحكومة كانت تطالب بها، وتقييم النجاح كان إيجابيا".

ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي: "سرب نتنياهو في الإعلام أنباء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، لكن فجأة غير رأيه".

ولم يتوقف جالانت عند ذلك بل اتهم نتنياهو بأنه كان خائفا من دخول غزة، وحتى مواجهة حزب الله، مؤكدا في اجتماعات الحرب و"الكابينت" أن حزب الله سيدك تل أبيب، وحماس ستضع الأسرى على أسطح البيوت لتمنعنا من ضربها وفق تعبيره.

كما تطرق جالانت إلى اقتحامات المسجد الأقصى قائلا: "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى كان بمثابة تفجير للأوضاع".