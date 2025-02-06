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الإعلام العبري ينشر فيديو جديد للحظة اغتيال حسن نصر الله في لبنان

11:20 م الخميس 06 فبراير 2025

حسن نصر الله

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القاهرة- مصراوي

نشر الإعلام العبري فيديو يزعم أنه يرصد توثيق لحظة اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله والذي تم اغتياله في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، بضاحية بيروت الجنوبية رفقة عدد من قادة الحزب.

وفي يناير الماضي، كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة بشأن العملية التي تم خلالها اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

ورفع الموقع السرية عن العملية، كاشفا عن هوية ضابط في الجيش الإسرائيلي كان وراء رصد تحركات نصر الله والمشاركة في تنفيذ عملية اغتياله.

الضابط الذي تم الكشف عن اسمه الحركي، هو الرائد "جي"، ويبلغ من العمر 29 عاما، وكان يعتبر أحد المقربين من نصر الله بطريقة لم يتم الكشف عنها بالتفاصيل.

وكانت مهمة "جي" الرئيسية أن يعرف في كل لحظة أين يتواجد كبار مسؤولي حزب الله، فهو يسجل أدق التفاصيل عن أسلوب حياتهم، بحيث يكون من السهل تحديد موقعهم والقضاء عليهم.

وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية فإن ملاحقة نصر الله لاغتياله بدأت بُعيد حرب 2006، لكن القرار السياسي لم يتخذ بهذا الشأن في حينه.

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