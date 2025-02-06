نتنياهو: على قطر أن تختار بأي صف ستكون في الشرق الأوسط الجديد

وكالات

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، بأن على قطر أن تحدد موقفها في الشرق الأوسط الجديد.

وأضاف نتنياهو: "قلنا إنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن مختطفينا"، معربًا عن سروره بالإفراج عن عدد كبير منهم، ومؤكدًا عزمه على تأمين إطلاق سراح البقية.

كما انتقد نتنياهو دور قطر الإعلامي، زاعما إلى أنه "لا يمكن تجاهل أن قطر تدير قناة الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي".

وتابع نتنياهو: "الفلسطينيون يمكنهم إدارة حياتهم بدون تهديد حياتنا وهناك صلاحيات سيادية ستظل بيدنا دائما ولن نسمح لهم بإدارة الشؤون الأمنية، كما أن ترامب في غزة أفضل من أبو مازن ولن نقبل بالسلطة الفلسطينية هناك".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن المرحلة الثانية من الصفقة ستكون أكثر تعقيدا بكثير لكنه متفائل أنه سيحققها.

وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية إن إسرائيل لن تقبل بأي حال بالوضع الذي كان قائما في غزة، ولن تقبل حتى بإدارة القطاع من السلطة الفلسطينية.

وتابع نتنياهو: "هناك دائما سلطات سيادية ستبقى في أيدينا، والسلطة الأمنية الأكثر أهمية هي الأمن، لن أفعل أي شيء من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر".

ولفت إلى أن "خيار سيطرة الأمريكيين على قطاع غزة أفضل من أن تكون منظمة عربية أو أخرى مسؤولة عما يحدث هناك".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "ترامب يقول إنه مستعد لتحمل مسؤولية غزة، فهل تفضلون أبو مازن أم الولايات المتحدة، إنما كان خياركم أبو مازن والسلطة الفلسطينية فإنهما سيجلبان لنا غزة جديدة".